NFL-spelers protesteren massaal tegen uitlatingen Trump

Het massale protest volgde op uitspraken van Trump over spelers die protesteren als voor de wedstrijd het Amerikaanse volkslied wordt afgespeeld.

Colin Kaepernick van San Francisco 49ers was vorig seizoen de eerste speler die dat deed, uit onvrede over de manier waarop zwarte Amerikanen worden behandeld door de politie. Meerdere spelers in de NFL volgden zijn voorbeeld.

Trump zei vrijdag op een politieke bijeenkomst in Alabama dat eigenaren van clubs uit de NFL in opstand moeten komen tegen dit gedrag. "De NFL-eigenaren zouden als iemand onze vlag veracht, moeten zeggen: haal die klootzak onmiddellijk van het veld en ontsla hem", sprak hij.

Spelers, coaches en eigenaren in de NFL namen gezamenlijk afstand van de kritiek van Trump. "Als Amerikanen kunnen we gelukkig vrij en openlijk over alles spreken", stelde Mark Murphy, de voorzitter van Green Bay Packers.

Kleedkamer

Het massale protest begon zondag in Londen, waar Jacksonville Jaguars het opnam tegen Baltimore Ravens. Zo'n twintig spelers van elke ploeg besloten om tijdens het volkslied te knielen.

Bij Seattle Seahawks en Pittsburgh Steelers kozen spelers ervoor om tijdens de 'Star-Spangled Banner' in de kleedkamer te blijven, omdat ze geen kant wilden kiezen in dit debat. "We respecteren het volkslied, maar willen onszelf uit deze situatie houden", zei coach Mike Tomlin van de Steelers. "Niemand zou moeten kiezen."

Trump heeft niet alleen problemen met spelers uit de NFL. Zaterdag schreef hij op Twitter dat de basketballers van Golden State Warriors vanwege uitspraken van sterspeler Stephen Curry niet welkom zijn op het Witte Huis om het kampioenschap in de NBA te vieren.