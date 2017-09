Nederland wint met vier gouden medailles landenklassement WK

Nederland eindigt met vier gouden en twee zilveren medailles als eerste in de rangschikking. Italiƫ en Denemarken, die beide twee keer goud wonnen, werden respectievelijk tweede en derde.

In de wegwedstrijd bij de mannen, waar Peter Sagan voor het derde jaar op rij wereldkampioen werd, wist Nederland zondag geen medaille te bemachtigen. Niki Terpstra was op de 24e plek de beste Nederlander. Tom Dumoulin eindigde een plaats lager.

Wel gingen onder meer Lars Boom, Dumoulin en Sebastian Langeveld in de aanval. "Je ziet dat we ook bij de profs bij de mannen op dit moment op veel verschillende terreinen de renners in huis hebben om de koers te kleuren", zei bondscoach Thorwald Veneberg nadat hij zondag de prijs voor het landenklassement kreeg uitgereikt.

Afmaker

"We misten hier alleen een afmaker van het kaliber Sagan, maar als je eerlijk bent, heeft ook alleen Slowakije op dit moment een renner die drie keer achtereen een WK voor profs op zijn naam kan schrijven", vervolgde Veneberg.

"We hebben hier vandaag tot het allerlaatst voorin meegedaan. Niki Terpstra en Tom Dumoulin zaten nog mee in de groep die sprintte om de prijzen, maar een medaille zat er dit keer niet in."

Dumoulin kroonde zich woensdag als eerste Nederlander tot wereldkampioen tijdrijden bij de mannen. Een dag eerder veroverde Van Vleuten de wereldtitel in de race tegen de klok bij de vrouwen, waar Anna van der Breggen het zilver voor zich opeiste.

Blaak

Chantal Blaak zorgde zaterdag voor een flinke verrassing door het goud in de wegwedstrijd bij de vrouwen te grijpen. De Zuid-Hollandse werd daarmee de zesde Nederlandse wereldkampioene op de weg.

Ook op de ploegentijdrit was er Nederlands succes. Vorige week zondag pakten de vrouwen van Team Sunweb het goud, terwijl Boels-Dolmans beslag legde op het zilver. Beide ploegen rijden onder een Nederlandse licentie.

De mannen van Team Sunweb, met onder meer Dumoulin, Wilco Kelderman en Sam Oomen, veroverden ook goud op de ploegentijdrit, maar die ploeg rijdt onder een Duitse licentie.