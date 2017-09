Van Rijsselberghe gaat door tot Olympische Spelen 2020 in Tokio

Van Rijsselberghe vertelde dat hij aan een nieuwe olympische campagne begint nadat de olympische zeillocatie in Enoshima, waar het WK werd gehouden, hem goed was bevallen. "Het is een prachtig land, de mensen zijn fijn. Het is goed toeven hier", zei hij tegen de NOS.

Van Rijsselberghe is wel van plan om zijn agenda de komende jaren iets anders te gaan indelen. Hij wil zijn huis in Los Angeles wat minder vaak verlaten. "Een vol jaar betekent acht maanden van huis. Daar zit ik niet om te springen. Als ik weer een fulltime programma moet draaien, red ik het niet."

Zijn coach Aaron McIntosh moet nog even wennen aan de andere koers die Van Rijsselberghe wil gaan varen. "Er is geen kortere weg naar succes. De verschillen zijn zo klein. Of je doet het goed of je verspilt je tijd", merkte de Nieuw-Zeelander op.

Achtste

Bij het WK in Japan kwam Van Rijsselberghe zaterdag niet verder dan de achtste plek in het eindklassement. Desondanks was hij tevreden met die prestatie. "Ik heb tot 1 mei niet op de plank gestaan. Ik zou een grote achterstand moeten hebben. Achtste is dan toch goed."

Bij zowel de Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro als van 2012 in Londen werd Van Rijsselberghe olympisch kampioen. In 2011 veroverde hij zijn enige wereldtitel in zijn carrière.

De beslissing van Van Rijsselberghe om tot de Spelen van 2020 door te gaan, heeft gevolgen voor Kiran Badloe. Er mag in Tokio namelijk maar één Nederlander in de RS:X-klasse uitkomen.

"Het zal dit keer een spannende selectie worden. Ik wil naar de Spelen en daar winnen. Dan moet ik van iedereen winnen", aldus Badloe, die bij het WK als elfde eindigde. "Als ik de Nederlandse selectie win, maak ik in Japan ook een goede kans."