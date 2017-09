Rossi met dubbele beenbreuk vijfde in Aragon, Marquez wint

Negenvoudig wereldkampioen Rossi brak drie weken geleden door een val tijdens een trainingsrit zijn rechteronderbeen op twee plaatsen, maar werd eerder deze week fit genoeg bevonden om in Aragon alweer op zijn Yamaha te stappen.

De Italiaan moest na zijn val gelijk onder het mes en de verwachting was dat hij minimaal veertig dagen uit de roulatie zou zijn, maar hij herstelde wonderbaarlijk snel.

Met een metalen pin in zijn been, die de twee breuken in het onderbeen moet hechten, reed de 38-jarige Rossi rond op de Yamaha. Hij startte als derde en finishte knap als vijfde.

Zijn eerzucht om ondanks die blessure te willen racen, verhinderde het debuut in de MotoGP van Michael van der Mark. De Nederlander, die voor Yamaha in het WK Superbike rijdt, was aangewezen om 'The Doctor' te vervangen in Aragon. Hij moest nu stand-by staan voor het geval het alsnog mis zou gaan bij Rossi.

Dovizioso

Marquez verstevigde door zijn overwinning zijn leidende posititie in de stand van de MotoGP. Zijn grootste belager Andrea Dovizioso eindigde als zevende en raakte op achterstand. Marquez heeft 224 punten, Dovizioso staat op 208.

Het duurde lang voordat Marquez op stoom raakte op circuit Motorland Aragon. Het was Jorge Lorenzo die de eerste helft van de race domineerde.

De oud-wereldkampioen jaagt in zijn eerste seizoen voor Ducati al een tijdje op een zege, maar ook in Aragon lukte hem dat niet. Toen Marquez in het tweede deel van de race de leiding overnam, reed hij tamelijk onbedreigd naar zijn vijfde zege van het seizoen en de zestigste in zijn carrière.

Het podium in de race op het circuit nabij Alcañiz was volledig Spaans met Dani Pedrosa op de tweede en Lorenzo op de derde plaats. Het kampioenschap in de MotoGP telt nog vier races.

Bendsneyder

In de Moto3-klasse slaagde Bo Bendsneyder er niet in om punten te pakken in Aragon. De Nederlander eindigde als zeventiende in Spanje.

Bendsneyder behoorde wel tot een grote kopgroep, maar slaagde er op zijn KTM niet in naar voren op te rukken en punten te pakken.

De Spanjaard Joan Mir boekte zijn achtste zege van het seizoen en stevent af op de wereldtitel. Mir heeft 80 punten voorsprong op de Italiaan Romano Fenati, die in Aragon pas als tiende finishte.

Mir (Honda) hield de Italiaan Fabio Di Giannantonio net achter zich. De derde plaats was ook voor een Italiaan, Enea Bastianini.

De 18-jarige Bendsneyder, die met 48 punten dertiende staat in de WK-stand, promoveert volgend jaar van de Moto3 naar de Moto2. Hij gaat dan in dienst van Tech 3 Racing rijden.

De Rotterdammer finishte vorig jaar twee keer op het podium in de Moto3. Ondanks zijn mindere huidige seizoen acht Tech 3 de jonge Bendsneyder al klaar voor de overstap naar de Moto2.