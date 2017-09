Nadal en Federer winnen bij Laver Cup eerste dubbelpartij ooit samen

De nummers één en twee van de wereldranglijst wonnen in Praag het dubbelspel tegen de Amerikanen Jack Sock en Sam Querrey via een supertiebreak: 6-4, 1-6 en 10-5.

Het tweetal zorgde er daarmee voor dat Europa na de tweede dag met 9-3 voor staat in de ontmoeting met het zogeheten Team Wereld.

De 31-jarige Spanjaard en 36-jarige Zwitser wonnen in hun lange carrières bij elkaar 35 Grand Slam-titels. Vaak stonden ze tegenover elkaar op de baan, maar zaterdag in Praag speelden ze eens een keer zij aan zij in een officiële wedstrijd. Het leidde tot een mooi schouwspel voor het publiek.

Federer en Nadal hadden eerder op de dag al hun enkelpartijen gewonnen. 'FedExpress' versloeg Querrey (6-4 en 6-2), 'Rafa' klopte Sock (6-3, 3-6 en 11-9). De Australiër Nick Kyrgios bezorgde het wereldteam twee punten door de Tsjech Tomas Berdych te verslaan (6-4 6-7 (4) en 10-6).

Kyrgios

De Laver Cup is een driedaags toernooi waarbij tennissers uit Europa de strijd aangaan met collega's uit de rest van de wereld. Deze traditie bestaat in het golf al sinds 1927 in de vorm van de Ryder Cup.

Het toernooi is een bedenksel van het management van Roger Federer en is vernoemd naar de Australische tennislegende Rod Laver.

Zondag is de slotdag van de Laver Cup en dan levert een overwinning drie punten op. De ploeg die als eerste bij de dertien is, wint de beker.