El Ahmadi schaamt zich diep na pijnlijke nederlaag Feyenoord tegen NAC

"Het is een schande dat we hier thuis van NAC verliezen. We moeten ons diep schamen, dit kan echt niet", mopperde de middenvelder voor de camera van FOX Sports.

El Ahmadi vond dat Feyenoord de nederlaag vooral aan zichzelf had te wijten. "Met alle respect voor NAC, maar het was gewoon niet goed wat wij lieten zien. Vooral in de eerste helft. Zelfs de makkelijkste dingen gingen verkeerd. Dat mag een ploeg als Feyenoord niet gebeuren, zeker thuis niet", zei hij.

Voor Feyenoord betekende het de tweede nederlaag op rij, nadat vorige week de topper tegen PSV met 1-0 verloren ging. Voor de regerend landskampioen was het tevens de eerste thuisnederlaag sinds 31 januari 2016, toen met 0-2 van ADO Den Haag werd verloren.

Schande

"Het loopt nog niet zo soepel als vorig jaar, we zijn er nog lang niet", baalde El Ahmadi. "Maar toch moeten we door, dinsdag wacht weer een wedstrijd in de Champions League tegen Napoli. Al moet dit wel eerst besproken worden. Want dit is een schande."

Feyenoord staat met twaalf punten uit zes wedstrijden tweede op de ranglijst. Komende dinsdag gaat de ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst in de Champions League op bezoek bij Napoli.

