FIFA is kritiek op scheidsrechters spuugzat

De bond reageerde daarmee op de uitlatingen van de Italianen over de arbitrage in de verloren achtste finale tegen Zuid-Korea. Italië vond het optreden van de Ecuadoraanse spelleider Byrom Moreno een aanfluiting.

Woedend

Italië, dat met 2-1 verloor, was woedend op Byrom. Hij gaf aanvaller Totti een tweede gele kaart voor een schwalbe en keurde een treffer van Tommasi af vanwege vermeend buitenspel. "Iedereen heeft de wedstrijd gezien. We werden bestolen. Er zijn in de wedstrijd enkele bizarre beslissingen genomen", meende de Italiaanse bondscoach Giovanni Trapattoni.

Wilmots

Ook in andere WK-duels werden dubieuze besluiten genomen. Zo keurde de Jamaicaanse arbiter Peter Prendergast bij Brazilië - België een geldig doelpunt van de Belg Marc Wilmots af. Prendergast gaf later zijn fout toe. Wilmots reageerde kalm. "Scheidsrechters zijn ook maar mensen."

Blatter

Voorzitter Sepp Blatter van de FIFA toonde zich tevreden over de arbitrage. Over de assistenten langs de lijn was hij minder te spreken. "We moeten een oplossing verzinnen om buitenspel beter te beoordelen."