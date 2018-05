Nederland treft exotische tegenstanders op WK onder 20

Nederland, dat tijdens het toernooi wordt begeleid door Jong Oranje-coach Foppe de Haan, staat op de ranglijst aller tijden van de mondiale voetbalfederatie FIFA op de 27e plaats. Komend tegenstander Australië is op die lijst vijfde, Japan tiende, het Afrikaanse land Benin debuteert op een wereldkampioenschap. Japan was in 1999, toen het toernooi in Nigeria werd gehouden, verliezend finalist tegen Spanje.

Doelstelling

"Een plaats in de kwartfinales is onze doelstelling", aldus bondscoach Wim van Zwam, die tijdens het eindtoernooi als eerst-verantwoordelijke man plaats maakt voor Foppe de Haan. "Europees kampioen Spanje, titelverdediger Brazilië en Argentinië zijn voor mij de uitgesproken favorieten voor de titel. Die landen kunnen over zoveel potentieel beschikken dat zij er elke keer weer in slagen om goede jeugdspelers voort te brengen."

Collins John

In het Nederlands team wordt de hoop gevestigd op de aanvallers Collins John (Fulham) en Ryan Babel (Ajax). Van Ham weet weinig tot niets van de drie tegenstanders in de groep. "Van Australië weet ik alleen dat ze Engels-georiënteerd voetbal spelen, met veel fysieke kracht dus. Japan heeft een aantal keren een goed toernooi gespeeld, maar ik heb geen flauw idee wat voor lichting dat land nu heeft. En Benin, dat is voor ons echt de grote onbekende."

De Haan

De Haan was content met het resultaat van de loting. "We hadden het veel slechter kunnen treffen", vond de voormalige coach van Heerenveen. "En dan doel ik op landen als Chili, Brazilië, Argentinië of een ander Europees land. Dan ben je een stuk slechter af. Nee, ik mag hiermee niet ontevreden zijn."