Van Rijsselberghe begint met wisselend succes aan WK

De tweevoudig olympisch kampioen kwam in Enoshima, de zeillocatie voor de Olympische Spelen van Tokio 2020, als 2e en 21e over de finish. Daarmee staat hij op de vijftiende plaats in het klassement na de eerste dag.

Van Rijsselberghe had evenals de andere deelnemers de nodige moeite met de flinke winddraaiingen en stevige golfslag. Tot grote frustratie van de windsurfers liet de wedstrijdleiding de races gewoon doorgaan, zonder de banen te verleggen.

"Het racecomité maakte het lastig voor iedereen door de manches door te laten gaan terwijl er supergrote windshifts waren. Dat was jammer", liet Van Rijsselberghe weten.

Kiran Badloe (veertiende) en Lilian de Geus (twintigste) sloten de eerste WK-dag eveneens met gemengde gevoelens af.

"Afgezien van de lastige situatie met het racecomité hadden we een leuke dag. We mochten heerlijk buiten spelen in de hoge golven", sprak Badloe monter.