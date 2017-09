Andries Jonker ontslagen als trainer VfL Wolfsburg

Wolfsburg staat op een teleurstellende zestiende plaats met slechts vier punten uit vier wedstrijden. Zaterdag verloren 'Die Wölfe', met Paul Verhaegh als invaller en Riechedly Bazoer negentig minuten op de bank, met 1-0 van VfB Stuttgart. Jeffrey Bruma is al langere tijd geblesseerd.

De 54-jarige Jonker was sinds eind februari trainer van Wolfsburg, als opvolger van de ontslagen Valérien Ismaël. Hij slaagde erin om de club op het nippertje te behoeden voor degradatie. De slechte competitiestart kost hem nu alsnog zijn baan.

In een korte reactie zegt Wolfgang Hotze, algemeen directeur van Wolfsburg, dat het ontslaan van Jonker "geen makkelijke beslissing was", maar dat de ontwikkeling van het team gestagneerd was onder de Nederlander.

"We zijn tot de conclusie gekomen dat het team een nieuwe coach nodig heeft", aldus Hotze. "Maar we zijn Jonker en de rest van de staf wel dankbaar voor de wijze waarop ze onze club vorig seizoen in de Bundesliga gehouden hebben."

Opvolger

Wolfsburg was de tweede klus van Jonker als hoofdtrainer in Duitsland, nadat hij in 2011 na het ontslag van Louis van Gaal enkele weken op interim-basis de eindverantwoordelijke was bij Bayern München. In Nederland was de Amsterdammer trainer van FC Volendam, MVV en Willem II. Voordat hij bij Wolfsburg tekende werkte Jonker als hoofd jeugdopleiding bij Arsenal.

Behalve Jonker moeten ook zijn assistenten Jan van Loon, Uwe Speidel en Fredrik Ljungberg per direct vertrekken bij Wolfsburg. De club weet al wie Jonker zal opvolgen, maar heeft de naam nog niet bekendgemaakt.

De nieuwe trainer zal maandag aan het eind van de middag al de training leiden. Dinsdag wacht Wolfsburg de volgende Bundesliga-wedstrijd. Werder Bremen is om 20.30 uur de tegenstander in de Volkswagen Arena.

