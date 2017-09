Van Baarle verruilt Cannondale-Drapac definitief voor Team Sky

De 25-jarige Van Baarle was al enige tijd in onderhandeling met Team Sky. De Zuid-Hollander tekent voor twee jaar.

"Ik kijk echt uit naar de komende twee jaar. Het is een droom die uitkomt. Ik heb in de laatste vier jaar tegen Sky gereden en het is misschien wel de beste ploeg in het peloton", aldus Van Baarle.

In een eerder stadium was de klassiekerspecialist mondeling nog een nieuwe verbintenis overeengekomen met Cannondale, maar hij mocht toch uitkijken naar een nieuw avontuur vanwege financiële problemen bij de ploeg.

Van Baarle werd in april nog vierde in de Ronde van Vlaanderen. Hij reed ook de Tour de France uit namens Cannondale, dat intussen een nieuwe geldschieter heeft gevonden in EF Education First.

Knaven

Sky-ploegleider Servais Knaven is blij met het aantrekken van Van Baarle en ziet zijn landgenoot vooral als troef in klassiekers als Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen.

"Dylan is een heel sterke renner voor de klassiekers. Dit jaar was hij vierde in Vlaanderen en zat hij steeds voorin. Hij is opgegroeid met dit soort zware koersen en kan dus een heel goede renner voor ons zijn", aldus Knaven. "Hij won een paar jaar geleden bovendien de Ronde van Groot-Brittannië, dus hij is heel allround. Hij kan ook goed tijdrijden en reed de Tour drie keer uit."

Bij Sky, de ploeg van Tour- en Vueltawinnaar Chris Froome, gaat Van Baarle ook koersen met zijn landgenoot Wout Poels. Danny van Poppel vertrekt naar Lotto-Jumbo.

Wippert

De 27-jarige Wippert tekende maandag voor een seizoen bij de Nederlandse pro-continentale formatie Roompot-Nederlandse Loterij, die geregeld een wildcard krijgt voor een WorldTour-wedstrijd.

De sprinter uit Wierden greep zowel dit jaar als vorig seizoen net naast de Nederlandse titel. Hij moest op het NK twee keer genoegen nemen met zilver. Onlangs won Wippert wel twee etappes in de Ronde van Alberta, zijn eerste zeges in dienst van Cannondale.

"Volgend seizoen wil ik nog vaker om overwinningen kunnen sprinten. Mijn keuze voor Roompot is daarom een zeer bewuste", zegt Wippert maandag bij de bekendmaking van zijn transfer.

Wippert boekte in Australische dienst bij het procontinentale Drapac, op het tweede niveau, heel wat overwinningen en verdiende daarmee eind 2015 een contract bij WorldTour-ploeg Cannondale. Bij de formatie van Jonathan Vaughters mocht Wippert echter lang niet altijd voor zijn eigen kansen gaan.

Ploegleider Jean-Paul van Poppel ziet Wippert als de "missing link" van zijn team. "Wouter is een afmaker die de afgelopen seizoen gegroeid is als renner. Zo overleeft hij veel beter op parcoursen met klimmetjes en kan dan nog sprinten om de zege", aldus Van Poppel.