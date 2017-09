PSV-spits De Jong blijft nacht in ziekenhuis vanwege zware ribblessure

De 27-jarige was in de eerste helft in het Philips Stadion slachtoffer van een onbesuisde actie van Steven Berghuis. Voor De Jong duurde zijn eerste optreden van dit Eredivisieseizoen als basiskracht daardoor slechts een kwartiertje.

Berghuis speelde de bal rond de middenlijn te ver voor zich uit en in een poging zijn fout te herstellen, gleed hij vol door op het lichaam van De Jong en die schreeuwde het uit van de pijn.

De Jong had bovendien problemen met zijn ademhaling. Hij kon niet verder en werd vervangen door Sam Lammers. Gevreesd wordt dat De Jong, die nog tijdens de wedstrijd per ambulance naar het ziekenhuis ging, enkele ribben heeft gebroken.

Rode kaart

Berghuis moest de botsing met De Jong bekopen met een gele kaart. Nog voor rust werd hij van het veld gestuurd na een tweede gele kaart voor een overtreding op Joshua Brenet. PSV stond op dat moment al met 1-0 voor door een goal in de tweede minuut van Gaston Pereira.

Met een man minder was Feyenoord in de tweede helft de betere ploeg, maar de beloning bleef uit. Met kunst- en vliegwerk hield PSV stand, waardoor geen enkele club in de Eredivisie nog zonder puntenverlies is.

De volgende wedstrijd van PSV is donderdag. De ploeg van trainer Phillip Cocu speelt dan in het KNVB-bekertoernooi uit tegen de amateurs van Putten.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie