Duitse kopman Degenkolb meldt zich af voor WK wielrennen

Degenkolb was aangewezen als een van de twee kopmannen van de Duitse selectie voor de wegrace, maar er was al wel twijfel over zijn fitheid.

"Het is een moeilijke beslissing, maar dit is het beste voor het team", liet Degenkolb weten. "Maar ik heb gemerkt dat ik nog steeds niet fit ben. En dat moet je wel zijn, wil je als kopman aan een koers beginnen en meedoen om de zege."

De renner van Trek-Segafredo had eind vorige maand de Vuelta a España al na vier etappes verlaten omdat hij last had van bronchitis.

Degenkolb boekte dit seizoen pas een overwinning. De sprinter, die eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix, Milaan-Sanremo en tien etappes in de Vuelta op zijn naam schreef, won begin dit jaar een rit in de Ronde van Dubai.

Vooralsnog is Nikias Arndt van Team Sunweb de kopman van de Duitse ploeg. De selectie voor de wegrace bestaat verder uit Marcus Burghardt, Simon Geschke, Tony Martin, Paul Martens, Nils Politt, Jasha Sütterlin en Rick Zabel.