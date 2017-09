Deze vijf dingen moet je weten over FC Barcelona-Juventus

1. Herhaling van Champions League-finale 2015

Barcelona tegen Juventus is de eerste wedstrijd in groep D, maar in het seizoen 2014/2015 stonden beide clubs nog tegenover elkaar in de finale van de Champions League. De Catalanen wonnen destijds in Berlijn met 3-1 door goals van Ivan Rakitic, Luis Suarez en Neymar. Alvaro Morata scoorde voor de ploeg uit Turijn.

Vorig jaar was Barça tegen Juve het affiche in de kwartfinales en toen waren de Italianen de sterkste. In Turijn (3-0 winst) was Paulo Dybala de grote man en met twee goals, waarna een remontada in Camp Nou er niet inzat voor Barcelona (0-0).

2. Negatieve primeur dreigt voor Barcelona

De kwartfinalewedstrijden tegen Juventus zijn ook de twee meest recente Champions League-duels van Barcelona en dus kwamen de Catalanen al twee wedstrijden niet tot scoren. Nog nooit maakte Barça drie wedstrijden op rij geen goal in het miljoenenbal. Een negatieve primeur dreigt.

In andere Europese toernooien gebeurde het al wel dat Barcelona drie wedstrijden op rij niet scoorde en de laatste keer was in het UEFA Cup-seizoen 1987/1988 tegen het Albanese KS Flamurtari (1-0) en het Duitse Bayer Leverkusen (0-0 en 1-0).

3. Ogen gericht op Ousmane Dembélé

Hij is (nog) niet de grootste ster van Barcelona, maar wel de duurste aankoop ooit van de club. 105 miljoen euro telden de Spanjaarden deze zomer neer voor Ousmane Dembélé, die maar een jaartje furore maakte bij Borussia Dortmund. De 20-jarige Fransman, met Malinese roots, is een van de grootste talenten ter wereld en de torenhoge transfersom maakt de druk niet minder groot voor hem bij Barcelona.

Zaterdagavond maakte Dembélé tegen stadgenoot Espanyol (5-0 winst) zijn competitiedebuut voor Barcelona en gaf hij de assist bij de laatste treffer van Luis Suarez. De kans is groot dat hij tegen Juventus in de basis staat.

4. Buffon opent jacht op 'complete prijzenkast'

Gianluigi Buffon heeft al een overvolle prijzenkast, maar op zijn 39e is de doelman er veel aan gelegen om opnieuw de Champions League-finale te halen met Juventus. In 2003, 2015 en 2017 stond de 171-voudig Italiaans international al in de eindstrijd met Juve, maar toen werd verloren van respectievelijk AC Milan, FC Barcelona en Real Madrid en dus ontbreekt de 'Cup met de Grote Oren' op de erelijst van Buffon.

Buffon won met zijn vroegere club Parma in 1999 wel de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League. Dat jaar pakte hij met Parma ook de Italiaanse beker en de Italiaanse Super Cup en in 2006 werd hij wereldkampioen met Italië. In dienst van Juventus staat de teller op acht landstitels, twee bekers en vijf Super Cups.

Omdat Buffon heeft aangekondigd dat hij na dit seizoen stopt, begint hij dinsdagavond in Camp Nou aan zijn laatste Europese campagne. Champions League-winst zou voor hem en Juventus een prachtig slot zijn van een zeventien jaar durende samenwerking.

