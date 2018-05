Groot contrast tussen Bos en Van Velde

Na de toewijzing tickets aan Erben Wennemars en Beorn Nijenhuis streden de twee om één overgebleven plaats voor de wereldkampioenschappen afstanden, begin maart in Inzell. In de Duitse stad gaat Bos nu voor goud. "Voor m'n gevoel heb ik nog nooit zo goed geschaatst." Van Velde ligt eruit, nota bene op de discipline waarop hij de regerend olympisch kampioen is.

"Met dank aan de keuzeheren", schamperde de TVM'er naderhand. "Ik sta het hele seizoen op het podium, ben hier nummer twee en sta in het eindklassement derde. Toch ga ik niet! Het had mij normaal geleken dat wie bij de eerste drie van het wereldbekerklassement staan, ook naar Inzell mogen." Dat waren: Wennemars/Nijenhuis/Van Velde.

Skate-off

Bos startte, na zijn avonturen op de fiets in Athene, veel later dan Van Velde. Pas sinds januari doet hij internationaal weer volop mee op de schaats. "Ik sta het hele seizoen al vooraan, zoals het hoort", zei Van Velde. "Het was beter geweest deze wedstrijd als een skate-off te beschouwen." In dat geval was Nijenhuis het kind van de rekening geworden.

Het neemt niet weg dat Bos sinds zijn terugkeer drie keer op de 1000 meter de wereldtop versloeg. Ondanks een slepende rugblessure, die hij een week eerder in Erfurt nog met pijnstillers had bestreden. "De baan van Inzell ligt mij. Op dat harde ijs kom ik goed uit de voeten. Vorig seizoen was ik blij dat ik me kwalificeerde voor de WK afstanden. Nu wil ik meer. Natuurlijk ga ik voor de eerste plaats."

Moeilijk seizoen

Van Velde, die in Inzell evenals Nijenhuis en Wennemars nog wel op de 500 start, is bezig aan een moeilijk seizoen. Bij de WK sprint in Salt Lake werd hij uitgeschakeld door een zware val. Maar ook de tegenslagen in Heerenveen haalden hem niet uit het ritme. "Ik heb nog steeds veel plezier in mijn sport. Dat laat ik me door niemand ontnemen."

In de gelederen van TVM bereidt Van Velde zich verder voor op de Winterspelen van Turijn 2006. De toekomst van Bos is onzeker. Het contract met zijn sponsor loopt na dit seizoen af. Hij sprak met Rintje Ritsma over samenwerking. In één ploeg, met nog een sprinter en nog een allrounder erbij. Ritsma is gecharmeerd van Bos' coach Kosta Poltavets. "Het is een optie", zegt Bos. "Maar we zijn afhankelijk van andere partijen."