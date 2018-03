Nog drie Russische atleten mogen deelnemen aan internationale wedstrijden

Het gaat om Ksenia Aksionova (400 meter), Vera Rebrik (speerwerpen) en Vera Rudakova (400m horden). Daarnaast meldt de IAAF dat 28 aanvragen zijn verworpen en 27 atleten worden nog nader onderzocht.

In totaal hebben nu al vijftien Russische atleten in 2016 of 2017 toestemming gekregen om onder neutrale vlag aan internationale wedstrijden deel te nemen.

De Russische atletiekbond is sinds het najaar van 2015 geschorst na tal van dopingschandalen. Er was een omvangrijk en systematisch dopingnetwerk in de Russische topsportwereld, dat door de staat werd aangestuurd. De IAAF bekijkt sindsdien van geval tot geval of een atleet welkom is bij internationale wedstrijden.

Europees kampioen

De 28-jarige Rebrik is een voormalig Europees kampioene. In 2012 won de atlete met Oekraïense roots goud in Helsinki.

Aksionova (29) maakte in 2010 deel uit van het Russische kwartet dat op de EK in Barcelona Europees kampioen werd op de 4x400 meter. Individueel pakte ze toen zilver. Rudakova (25) was vooral op jeugdkampioenschappen succesvol.