Krajicek wil Nederland aan het sporten krijgen

Krajicek zei dit donderdag in Amsterdam bij de presentatie van zijn eerste boek 'Harde ballen', het verhaal over zijn loopbaan aan de hand van twaalf tennissers. "Ik hoor en lees de laatste tijd zoveel verhalen over overgewicht en burn-out. Ik wil de mensen proberen op een leuke manier te motiveren om te gaan sporten", legde hij zijn ideeën voor een tweede boek uit.

Gezond en leuk

"Ik weet nog niet hoe ik het precies ga doen, maar ik wil er in ieder geval sporters bij inschakelen. Aan de hand van hun verhalen wil ik laten zien dat sport heel gezond en leuk is. Ik vind het in ieder geval goed het in samenwerking met VWS te doen en heb daarom het ministerie om zijn mening gevraagd"

Na afloop van het ABN-Amro-toernooi, waar Krajicek directeur van is, wil hij serieus over de opzet van het boek gaan nadenken en ook verder praten met het ministerie.