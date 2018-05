Barney superieur naar tweede ronde

De drievoudige kampioen gaf zaterdagavond in Frimley Green de Schot Gary Anderson, twee jaar geleden nog halvefinalist, geen schijn van kans: 3-0. De partij was binnen 25 minuten afgelopen.

"Ik wist vooraf dat het een korte wedstrijd zou worden", zei de als eerste geplaatste Van Barneveld op SBS6-televisie.

Snel ritme

"Anderson gooit in een snel ritme. Ik heb speciaal voor deze partij twee dagen lang in hoog tempo getraind. Na die oefensessies voelde ik dat het goed zat. Ik ben nu wel blij en opgelucht dat mijn eerste duel hier in Frimley Green goed is afgelopen. Een uitschakeling in de eerste ronde, zoals mij in 2000 overkwam, wil ik nooit meer meemaken."

Eerder op de dag zorgde een andere Nederlandse deelnemer, Vincent van der Voort, voor een grote stunt. De als achtste geplaatste speler onttroonde titelhouder Andy Fordham: 3-2. De Engelse kastelein gooide vorig jaar op sensationele wijze Van Barneveld in de halve finales uit de strijd.

