Wijnaldum vindt dat Liverpool meer gedreven is in topwedstrijden

"Het is altijd goed als je scoort, vooral als je wint en het ook nog eens doet in grote wedstrijden", zei Wijnaldum na afloop voor de camera van Ziggo Sport.

Voor Liverpool betekende het pas de tweede competitiezege van het kalenderjaar. De ploeg van manager Jürgen Klopp is sinds de jaarwisseling in een enorme dip beland, waardoor het flink op achterstand is geraakt in de titelstrijd.

"Het is vooral teleurstellend als je niet van de clubs kunt winnen die een stuk lager staan", refereerde Wijnaldum onder meer aan de 3-1 nederlaag tegen Leicester City van maandag. "We dachten dat we een beetje over dat punt heen waren."

Topwedstrijden

De 36-voudig international heeft wel een verklaring voor het feit dat Liverpool vooral in topwedstrijden presteert. "Tegen Leicester waren we bijvoorbeeld meer met onszelf bezig. En misschien zijn we op die momenten passiever en niet zo gedreven als in de wedstrijden tegen de grotere clubs."

"Maar ik vind dat we gewoon elke wedstrijd moeten doen wat van ons gevraagd wordt. Blijven winnen en dat niet alleen maar zeggen", besloot Wijnaldum.

Liverpool staat na 27 wedstrijden in de Premier League op de derde plaats met 52 punten. Tottenham Hotspur staat tweede met een punt meer uit 26 wedstrijden. Chelsea gaat soeverein aan kop met 63 punten uit 26 wedstrijden.

