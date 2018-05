Benfica verder, Auxerre kleineert Amica Wronki

Beveren, ook nog puntloos in groep G, was al snel kansloos voor eigen publiek. In de derde minuut haalde doelman Barry de doorgebroken Karadas neer. De keeper kreeg rood en Benfica mocht een strafschop nemen. Aanvoerder Simao benutte het buitenkansje, 1-0. In de 21e minuut tilde Zahovic de stand naar 2-0. De Belgische reservedoelman Verhulst kon er weinig aan doen. Na een uur bepaalde opnieuw Zahovic de eindstand op 3-0.

Auxerre

In Auxerre waren de doelpunten goedkoop. Al na 26 minuten was het 4-1. Pieroni scoorde drie keer voor de Franse ploeg. Het was geen zuivere hattrick, omdat Kryszalowicz namens Amica tussendoor iets terugdeed. Mignot opende al in de eerste minuut de score voor de thuisploeg, die via oud-Feyenoorder Kalou na de rust nog een keer succes had.

Doelman Cierzniak was kort daarvoor met rood van het veld gestuurd wegens hands buiten het strafschopgebied. Hij was de reservedoelman van Amica, omdat de eerste keeper eerder in de wedstrijd geblesseerd moest afhaken. Een speler, Marcin Burkhardt, maakte het duel als doelman niet onverdienstelijk af.

Lazio Roma

In Groep E verspeelde Lazio Roma de kleine kans op kwalificatie voor de derde ronde. De Italianen kwamen in de vierde en laatste wedstrijd tegen het Griekse Egaleo niet verder dan 2-2. Daarmee kan Lazio niet meer bij de eerste drie in de groep eindigen, evenals Egaleo.

Sevilla

In groep H behaalde Sevilla een benauwde zege op het nog puntloze AEK Athene. Baptista maakte vlak voor tijd uit een strafschop het beslissende doelpunt: 3-2.

In het duel tussen Alemannia Aachen en Zenit Petersburg (2-2) opende Meijer voor de thuisploeg de score. Door deze resultaten zijn Sevilla en Lille zeker van plaatsing, Aachen moet over twee weken bij AEK winnen om door te gaan.

Uitslagen en stand

GROEP E

Partizan B - Villareal 1 - 1

Aigaleo - Lazio 2 - 2



Middlesbrough 3 2 0 1 6 3-2

Partizan B 3 1 2 0 5 7-3

Villareal 3 1 2 0 5 4-2

Lazio 4 0 3 1 3 5-7

Aigaleo 3 0 1 2 1 2-7

GROEP F

AZ - Rangers 1 - 0

Auxerre - Ami.Wronki 5 - 1



AZ 3 3 0 0 9 6-1

Rangers 3 2 0 1 6 8-1

Auxerre 3 1 1 1 4 5-3

Grazer AK 3 1 1 1 4 3-4

Ami.Wronki 4 0 0 4 0 3-16

GROEP G

Zagreb - Heerenveen 2 - 2

Beveren - Benfica 0 - 3



Benfica 4 3 0 1 9 9-5

Stuttgart 3 2 0 1 6 8-2

Zagreb 3 1 1 1 4 8-5

Heerenveen 3 1 1 1 4 5-6

Beveren 3 0 0 3 0 2-14

GROEP H

Sevilla - AEK 3 - 2

Alemannia - Zenit St. 2 - 2



Sevilla 3 2 1 0 7 6-3

Lille 3 2 0 1 6 4-3

Zenit St. 4 1 2 1 5 9-6

Alemannia 3 1 1 1 4 3-4

AEK 3 0 0 3 0 4-10