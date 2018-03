Foeke Booy is de nieuwe coach van FC Utrecht (video)

Bekijk video: Modem/ Breedband

In zijn actieve tijd was Booy aanvaller. Hij speelde voor Cambuur, De Graafschap, PEC Zwolle, FC Groningen, KV Kortrijk, AA Gent en FC Utrecht. Het is de tweede opeenvolgende keer dat de leiding van Utrecht de tweede trainer laat doorschuiven. Met Adelaar, voorheen assistent onder Mark Wotte, gebeurde dat ook.

Booy wilde niet ingaan over de oorzaken van het vertrek van Adelaar. ,,De technische staf en spelersgroep hebben afgesproken daar een dikke streep onder te zetten. Wat ik wel wil zeggen is dat we de afgelopen tijd fantastisch hebben samengewerkt en geweldige resultaten hebben geboekt.''

De oud-prof wilde de 'uitdaging' niet uit de weg gaan. ,,Ik ben heel blij met dit contract. Dat het moeilijk is de prestaties van de afgelopen jaren te overtreffen is duidelijk. We beseffen heel goed dat de roep om de oud-trainer kan komen als de resultaten even tegenvallen. Dat is nu eenmaal inherent aan het voetbal. Niet iets om voor uit de weg te gaan.''

Booy begint binnenkort met dezelfde selectie als waarmee Adelaar het afgelopen seizoen werkte. Althans in grote lijnen. De nieuwe trainer maakte kenbaar dat voor Van de Ree geen plaats meer is.