Hockeysters openen met fraaie zege

Coach Lammers, die vorige maand bij de nationale hockeybond KNHB zijn contract met twee jaar verlengde, bouwt in Zuid-Amerika aan een nieuw team. Na het zilver bij de Olympische Spelen in Athene namen zes speelsters afscheid bij Oranje, onder wie recordinternational Donners, doelvrouw Sinnige en de routiniers Boomgaardt en Van der Vaart.

Met De Roever in het doel was Nederland vanaf het beginsignaal goed gewaagd aan China, dat na de vierde plaats in Athene eveneens zes speelsters zag afhaken. Beide teams kregen kansen op de openingstreffer. Oranje kwam goed weg bij een Chinees schot op de lat.

Met Scheepstra als gangmaker nam Nederland, dat bij de vorige Champions Trophy in december in Sydney met 0-1 verloor van China, in de tweede helft het initiatief. Een reeks van strafcorners, met veel variatie in de uitvoering, leverde aanvankelijk nog geen succes op. Het was nieuwkomer Fuchs die het duel openbrak. De speelster van Kampong tikte de bal knap in na een schot van Scheepstra, 1-0.

Gewenste treffer

Oranje, met verdedigster Booij als nieuwe aanvoerder, bleef na het verdiende doelpunt de betere ploeg. Twaalf minuten voor tijd besliste Lammers het duel uit de vijfde Nederlandse strafcorner, die niet goed werd uitgevoerd, maar uiteindelijk wel tot de gewenste treffer leidde, 2-0. Zondag speelt Nederland in Rosario tegen titelhouder Australië.