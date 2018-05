Ter Mors voelt geen extra druk na afscheid van shorttrack

"Zo bekijk ik het niet. Ik ben gewoon heel relaxed hier. Ik wil gewoon heel hard schaatsen en geniet ook gewoon van het schaatsen. Ik ben er eigenlijk totaal niet mee bezig dat alle druk nu op de langebaan ligt", zegt de 26-jarige Overijsselse in aanloop naar de wereldbekerwedstrijden van dit weekend in Astana tegenover de NOS.

Ter Mors erkent wel dat het afscheid van het shorttrack nog door haar hoofd speelt. "Het heeft gewoon tijd nodig om het een plekje te geven, maar ik rij hier wel ontspannen rond. Ik geniet er wel van om hier te zijn. Het is heerlijk ijs. Het voelt gewoon goed."

Ter Mors komt in Kazachstan op zowel de 500, 1000 als de 1500 meter in actie. "De 1000 en de 1500 zijn voor mij wel de belangrijkste afstanden dit weekend. De 500 ga ik gebruiken om aan alles te wennen en weer een race te rijden richting de 1000. Dus die zal iets minder belangrijk zijn, maar ik wil wel gewoon hard rijden."

De 500 meter winnen gaat volgens Ter Mors een lastig verhaal worden. "Ook al doet Sang-Hwa Lee niet mee. Zo moet je het ook nooit bekijken. Uiteindelijk moet je iedereen kunnen verslaan. Ik hoop gewoon een mooie race neer te kunnen zetten en ben benieuwd wat het waard is in dit World Cup-veld, ook richting volgende week."

Thialf

Ter Mors doelt op de wereldbekerwedstrijden in Thialf, waar in tegenstelling tot Astana naar alle waarschijnlijkheid wel weer de sterkste schaatssters aan de start zullen verschijnen.

"Ik denk dat het aan de ene kant wel heel begrijpelijk is dat zij er dit weekend niet bij zijn. Er zit maar een weekje tussen Astana en Thialf. Ik heb het voordeel gehad dat ik een week eerder ben begonnen met shorttracken en heb daar twee weken tussen gehad. Dan kan je toch net iets meer trainingen meepakken. Anders blijf je maar taperen en taperen. Eigenlijk wil je pas in februari echt goed zijn en niet in het eerste deel van het seizoen."

Toch wil Ter Mors in Astana niets liever dan de 1000 en 1500 meter winnen. "Dat is wel de bedoeling. Ik sta altijd aan de start om te winnen, mede daarom ben ik de liefde voor het shorttrack kwijtgeraakt. Ergens had ik niet meer het idee dat ik daar zomaar iets kon winnen. En ik doe nooit mee om tweede of derde te worden."