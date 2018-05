Cillessen tekent vijfjarig contract bij FC Barcelona

Cillessen is bij FC Barcelona de opvolger van Claudio Bravo, die de overstap naar Manchester City maakt. De 30-voudig international van Oranje moet in Barcelona concurreren met Marc-André ter Stegen.

Ajax ontvangt 13 miljoen euro voor Cillessen, die nog een contract tot medio 2018 had in Amsterdam. Dat bedrag kan door middel van bonussen nog oplopen tot 15 miljoen euro. FC Barcelona heeft een afkoopsom van 60 miljoen euro opgenomen in de verbintenis van de doelman.

Cillessen keepte woensdagavond zijn laatste wedstrijd voor Ajax en vloog direct daarna naar Spanje. De Amsterdammers blameerden zich op bezoek bij FK Rostov (4-1 verlies) en missen daardoor de groepsfase van de Champions League.

Voor Cillessen was het de eerste keer in dienst van Ajax dat hij in één wedstrijd vier doelpunten tegen kreeg.

Video: Cillessen: 'Verschrikkelijk afscheid'

Krul

Cillessen is de twintigste Nederlander die voor FC Barcelona gaat spelen. Johan Cruijff was in 1973 de eerste. Onder anderen ex-Ajacieden Marc Overmars (2000), Edgar Davids (2004) en de broertjes De Boer (1999) gingen Cillessen voor.

De Groesbeker speelt sinds de zomer van 2011 voor Ajax, dat hem destijds overnam van NEC. Cillessen was aanvankelijk reserve achter Kenneth Vermeer, maar na anderhalf jaar werd hij toch eerste keus. Hij werd met de Amsterdammers kampioen in 2012, 2013 en 2014.

Ajax hoopt deze week Tim Krul vast te leggen als opvolger van Cillessen. De 28-jarige doelman komt naar verluidt op huurbasis over van Newcastle United.