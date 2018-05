Springruiters boeken zege in Nations Cup in Rotterdam

De equipe, bestaande uit Harrie Smolders (Emerald), Jur Vrieling (VDL Zirocco Blue), Willem Greve (Carambole) en Maikel van der Vleuten (Vdl Groep Verdi), wist in beide manches foutloos te blijven en troefde daarmee Zwitserland (tweede) en Duitsland (derde) af.

"Het liep fantastisch. Ik ben er heel blij mee. Mijn ruiters waren enorm gemotiveerd'', zei de gelukkige bondscoach.

Het is voor het eerst in dertien jaar tijd dat de Nederlandse ruiters voor eigen publiek een wedstrijd om de Nations Cup hebben weten te winnen. Dankzij de overwinning staat Nederland ook bovenaan in de tussenstand. Bovendien is de ploeg nu ook volgend jaar officieel zeker van deelname aan de Nations Cup.

Spelen

Ehrens wilde nog niet kwijt met welke ploeg hij tijdens de Olympische Spelen gaat aantreden. Hij wil de wedstrijden in Falsterbo en Aken nog afwachten voor hij zijn definitieve team samenstelt.

Zo kwamen erkende topruiters als Jeroen Dubbeldam, Gerco Schröder en Wout Jan van der Schans niet eens in actie in Rotterdam. "Nu zou ik wel twee teams af kunnen vaardigen. Zo goed staan we er voor'', aldus Ehrens.