Ajax in eigen stadion fors onderuit

Met de dubbele Champions League-ontmoeting met Maccabi Tel Aviv voor de boeg zal Koeman de komende dagen geen eenvoudige klus hebben om zijn zwalkende elftal weer op de been te krijgen.In de eredivisie heeft Ajax nu al negen verliespunten, na slechts acht wedstrijden. In de Champions League staat de teller van de Amsterdammers nog op nul. Alleen als de confrontatie met de Israëliërs in het voordeel van Ajax wordt beslist, voetbalt de club ook na de winter nog Europees.

Anastasiou

Ajax kwam tegen Heerenveen nog wel op voorsprong. De manier waarop was veelzeggend. Sneijder trapte een corner op het hoofd van De Jong, die doorkopte naar Anastasiou. De Griek, tot dan volledig onzichtbaar, tikte bij de tweede paal de openingstreffer binnen.

Anders dan via een dood spelmoment hadden de Amsterdammers waarschijnlijk niet kunnen scoren. Aanvallend was de club machteloos. Er werd simpelweg te veel balverlies geleden om tot een fatsoenlijke aanvalsopbouw te komen.

Verkeerd terugspelen

Dat Ajax dit seizoen vorm mist, is geen geheim. De manier waarop Ajax zaterdag speelde, was een topclub onwaardig. Vanaf het begin van de wedstrijd leek de ploeg van trainer Ronald Koeman de concentratie te missen voor het duel tegen de Friezen. De Jong en Maxwell illustreerden dat door al in de eerste minuut twee keer in de defensie verkeerd terug te spelen. Maxwell en Heitinga gingen binnen een kwartier nog een keer in de fout. Heerenveen verzuimde te profiteren.

Ajax had het excuus dat Galasek, Van der Vaart en Rosales door blessures afwezig waren. Daartegenover stond de rentree van Trabelsi, die meteen tot de beste spelers van Ajax behoorde. Daarnaast keerde De Ridder terug in de basis. De rechtsbuiten begon veelbelovend, maar deelde al snel in malaise van de rest van zijn elftal. Vooral Maxwell, vorig seizoen nog de beste speler in de eredivisie, werkte zijn slechtste wedstrijd in dienst van Ajax af.

Abominabele staat

Het was dan ook geen verrassing dat Heerenveen na rust gebruikmaakte van de abominabele staat van Ajax. De Friezen konden volop profiteren van het vele balverlies van Ajax. In de 52e minuut maakte Yildirim met een fraaie treffer gelijk, amper tien minuten later zette Väyrynen zijn ploeg zelfs op voorsprong. Na een mooie pass van Huntelaar rondde de Fin koeltjes af, 1-2.

Ajax trachtte daarna met opportunistisch voetbal de gelijkmaker af te dwingen, maar deed dat zo slordig dat Heerenveen vele kansen kreeg om de nederlaag nog veel pijnlijker te maken voor Ajax. Alleen Selakovic maakte in de slotfase nog een doelpunt, 3-1. De verliesbeurt zal er bij de Amsterdammers niet minder hard door aankomen. De crisis lijkt definitief.