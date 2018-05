Schippers voelt bij FBK Games dat ze er goed voorstaat richting Spelen

"Dit is heel lekker, ik ben superblij", aldus Schippers, die vorig jaar in Peking wereldkampioen werd op de 200 meter.

"Ik voel me goed, maar wilde weten hoe ik er echt voorsta richting Rio. En dat heeft goed uitgepakt. Ik ben op de goede weg."

De 23-jarige Utrechtse verbeterde op een door de regen zeer natte baan haar eigen beste wereldjaarprestatie van vorige maand in Florida (22,25) met ruim twee tienden. Daarmee verraste ze zichzelf.

"Ik had deze tijd niet verwacht. De omstandigheden waren niet in mijn voordeel; typisch Nederlands weertje, met die regen. Dat deze tijd eruit rolt sterkt me alleen maar in de overtuiging dat ik goed bezig ben."

Kippenvel

Schippers trainde voor de WK indoor in maart, waar ze zilver pakte op de 60 meter, vooral op haar start. In de maand april, tijdens de trainingsstage in Florida, scherpte ze haar vorm verder aan en werkte aan haar uithoudingsvermogen.

Met de 100 meter in Manchester van afgelopen vrijdag (10,94), de estafette 4x100 meter én de 200 meter in Hengelo kwam ze uit op drie starts kort na elkaar. "Dat gaat me dus nu al goed af en dat is een goed teken, want straks in Rio moet ik acht races lopen."

De Sportvrouw van het Jaar 2015 was blij dat ze na een aantal trainingskampen en wedstrijden in het buitenland weer voor Nederlands publiek kon lopen in Hengelo.

"Ik geniet hier zo van het publiek en de aanmoedigingen. Ik kreeg kippenvel tijdens mijn ereronde. Familie en vrienden waren er ook. Dat heb ik nodig. Ik zit er niet op te wachten iedere wedstrijd tegen de besten ter wereld te lopen. Af en toe moet je juist de ontspanning zoeken en dan is een wedstrijd als deze ideaal."