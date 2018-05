Van Gemerden stond dit jaar al wel in drie Future-finales, waarvan hij er één won. Dat was in juni in Heerhugowaard waar hij Fred Hemmes Jr. versloeg in de eindstrijd. Enkele weken later kreeg hij een wildcard voor de Dutch Open in Amersfoort en maakte hij voor het eerst zijn opwachting bij een ATP-toernooi. Daar verloor hij in de eerste ronde van de latere winnaar Martin Verkerk.

Door: Novumnieuws