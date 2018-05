Evans vijfde bij afscheidswedstrijd, zege Meersman

In de eerste editie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race was Meersman na 174 kilometer de beste in de sprint.

Meersman troefde in Geelong de Australiërs Simon Clarke en Nathan Haas af. De 37-jarige Evans werd in zijn eigen wedstrijd vijfde.

Evans, de wereldkampioen van 2009 en Tourwinnaar in 2011, reed vorige maand in de Tour Down Under de laatste grote wedstrijd in zijn loopbaan.

Voor zijn ploeg BMC blijft Evans behouden in de rol van ambassadeur.