'Equatoriaal-Guinea stelt vlak voor Afrika Cup nieuwe bondscoach aan'

Dat meldt de BBC vrijdag.

De bond van het Afrikaanse land besloot het contract met Goikoetxea, dat afliep op 31 december 2014, niet te verlengen. De voormalig verdediger is donderdag vertrokken, nadat de bond een nieuwe voorzitter had gekozen. Die bevestigde het ontslag vrijdag.

Goikoetxea, die in zijn spelersloopbaan bekend stond als de 'Slager van Bilbao', was de afgelopen twee jaar aan de slag in het Afrikaanse land. In de voorbereiding op het continentale toernooi presteerde Equatoriaal-Guinea niet al te best. Zo werd in Portugal verloren van vierdedivisionist Villafranquense en het tweede elftal van Benfica.

De 50-jarige Becker moet proberen Equatoriaal-Guinea klaar te stomen voor de Afrika Cup. De Argentijn had eerder de leiding over het nationale vrouwenteam van Equatoriaal-Guinea. Die ploeg leidde hij in 2012 naar de titel op de Afrika Cup voor vrouwen.

Equatoriaal-Guinea, dat de organisatie van het toernooi overnam van Marokko, begint de Afrika Cup op 17 januari met een duel met Congo.