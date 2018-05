Del Potro maakt begin volgend jaar rentree in Australië

De 26-jarige Argentijn maakt in Brisbane zijn rentree en verdedigt een week later zijn titel in Sydney.

Beide toernooien gebruikt hij tevens als voorbereiding op de Australian Open later in januari in Melbourne.

Del Potro onderging in maart een operatie aan zijn linkerpols, nadat hij zich een maand eerder had moeten terugtrekken van een toernooi in Dubai.

De voormalige winnaar van de US Open (2009) was in 2010 door een ingreep aan zijn rechterpols ook al langdurig uitgeschakeld.

Del Potro won vorig jaar in Sydney zijn achttiende titel. Hij kan komend jaar als gevolg van zijn polsblessure bij een aantal toernooien gebruik maken van een beschermde status als nummer zeven van de wereld.