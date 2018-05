Boëtius en Vilhena niet in selectie Jong Oranje voor cruciale duels

Zowel Boëtius als Vilhena zat de laatste wedstrijden op de bank. Hun ploeggenoten Sven van Beek en Elvis Manu zitten wél in de selectie. Van Beek viel af voor het 'grote' Nederlands elftal.

Ook Ajacied Anwar El-Ghazi en Wout Weghorst van Heracles Almelo kregen een uitnodiging.

Het eerste duel tussen Jong Oranje en Jong Portugal is donderdag 9 oktober in Alkmaar. Op dinsdag 14 oktober volgt de return.

De winnaar van de tweestrijd neemt in 2015 deel aan het EK in Tsjechje.

Nederlagen

Jong Oranje lag in de kwalificatie lange tijd op koers om eerste te worden in groep, maar verloor vorige maand onder Koster - de opvolger van de vertrokken Albert Stuivenberg - in eigen land van Georgië en Slowakije.

Als één van de vier beste nummers twee plaatsten de beloften zich naast de tien groepswinnaars toch nog voor de play-offs.

"We moeten nu zorgen dat we als winnaar tevoorschijn komen'', zei Koster, die liet doorschemeren dat hij na de recente nederlagen gaat ingrijpen. "We gaan dingen anders doen, maar ik zeg nog niet wat. We blijven in ieder geval wel gewoon 4-3-3 spelen.''

De selectie van Jong Oranje:

Doel: Warner Hahn (PEC Zwolle), Mickey van der Hart (Go Ahead Eagles), Sonny Stevens (FC Twente)

Defensie: Joost van Aken (sc Heerenveen), Nathan Aké (Chelsea), Sven van Beek (Feyenoord), Joshua Brenet (PSV), Terence Kongolo (Feyenoord), Ruben Ligeon (Ajax), Karim Rekik (PSV), Jetro Willems (PSV)

Middenveld: Jesper Drost (PEC Zwolle), Kyle Ebecilio (FC Twente), Jorrit Hendrix (PSV), Adam Maher (PSV), Mustafa Saymak (PEC Zwolle), Daley Sinkgraven (sc Heerenveen)

Aanval: Luc Castaignos (FC Twente), Anwar El-Ghazi (Ajax), Elvis Manu (Feyenoord), Terell Ondaan (Willem II), Wout Weghorst (Heracles Almelo)