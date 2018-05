Ajax zonder Schöne tegen NAC Breda

De 28-jarige Deen is niet volledig hersteld van de liesblessure die hij 17 september opliep in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain (1-1).

"Veel dingen doet hij al weer op honderd procent, maar we gaan niets forceren", vertelde Ajax-coach Frank de Boer vrijdag tijdens een persconferentie. "We willen voorkomen dat hij drie weken wordt teruggeworpen."

Mogelijk maakt Schöne dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen APOEL Nicosia zijn rentree. "Hij kan in elk geval meereizen naar Cyprus en dan kunnen we altijd daar nog de beslissing nemen of hij speelt."

Ajax zal zaterdag met Kolbeinn Sigthorsson aantreden in de spits. Woensdag in het bekerduel met JOS (9-0 winst) nam diens vervanger Arek Milik liefst zes treffers voor zijn rekening.

"Milik is er klaar voor, maar hij start zaterdag nog niet", aldus De Boer. "Het is in elk geval belangrijk dat hij laat zien dat hij graag wil. Hij is heel gretig."

Klassieker

De Boer hoopt dat Ajax in Breda een hoger niveau haalt dan afgelopen week in de met veel fortuin gewonnen Klassieker tegen Feyenoord.

"Wil je meedoen om de eerste plek, dan mag je niet te lang in dit niveau blijven hangen. De spelers weten heel goed wat goed is gegaan en wat niet."

