Vanmarcke draagt zege op aan Decraene, Dumoulin blijft leider

Na een rit over 157 kilometer tussen Wetaskiwin en Edmonton was de Belg van Belkin in de sprint zijn medevluchters Ramunas Navardauskas uit Litouwen en de Australiër Leigh Howard te snel af.

Tom Dumoulin zat in dat eerste peloton dat op twaalf seconden finishte en behield de leiderstrui. De renner van Giant-Shimano had dinsdag de proloog van de Canadese ronde gewonnen.

De finale van de etappe ging over een militaire luchtmachtbasis. De renners moesten twee keer over een enorme start- en landingsbaan rijden. Hoewel het peloton de drie vluchters steeds in het oog had, wisten Vanmarcke en zijn twee kompanen uit de greep van de voorste groep te blijven.

Decraene

Vanmarcke wees op het moment dat hij over de finish kwam naar de hemel. Zijn landgenoot Decraene, wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, overleed een week geleden na een avond stappen.

"Over enkele uren is de begrafenis van Igor. Het is erg jammer dat ik er niet bij kan zijn, als afscheid, als steun", schreef Vanmarcke op Facebook.

"Het enige wat ik nog kon doen, was proberen om hier in Canada te winnen voor Igor. Dat had ik zo beloofd aan Thybo, de broer van Igor."

"Ik ben blij dat dit me vandaag nog gelukt is, dat ik dit eerbetoon nog aan hem kon schenken, enkele uren voor de begrafenis. Ik wens iedereen veel sterkte. Hopelijk kunnen jullie het verdriet samen dragen."