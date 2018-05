Teambaas Mercedes waarschuwt Hamilton en Rosberg

Teambaas Toto Wolff heeft dit vrijdag gezegd tegen de BBC aan de vooravond van de Grote Prijs van Italië.

"Als het weer misgaat, moeten we maatregelen nemen en dat zal inhouden dat we een andere teamsamenstelling moeten kiezen'', aldus Wolff.

Bij de GP van België kwamen de twee rijders met elkaar in botsing, waardoor Hamilton uiteindelijk niet werd geklasseerd en Rosberg de zege moest laten aan Daniel Ricciardo van Red Bull Racing.

Rosberg bood zijn excuses aan voor dit incident, maar Mercedes zal geen nieuwe clash tussen de twee accepteren.

"Als wij niet in staat zijn om de twee samen te laten rijden, dan moeten we dat toegeven'', stelt Wolff. "Als je een team leidt, is het heel belangrijk om de balans te bewaren. Daarom willen we ook niks over de straf tegen rijders naar buiten brengen. Maar we willen absoluut dat dit nooit meer gebeurt."

In het kampioenschap koestert Rosberg een voorsprong van 29 punten op Hamilton. Ricciardo heeft een achterstand van 64 punten op de WK-leider.

