Hiddink werkt eerste training af sinds rentree bij Oranje

Bondscoach Guus Hiddink vierde in de Arena zijn rentree bij Oranje, tijdens de eerste training op weg naar een tweeluik met Italië en Tsjechië.

Met beide armen veelal op de rug keek de opvolger van Louis van Gaal van een afstandje toe hoe zijn spelers in de zonovergoten Arena een lange warming up afwerkten.

Hiddink wandelde in de beginfase van de oefensessie rustig over het speelveld en trapte af en toe met de buitenkant van zijn voet een balletje weg. Hij hield zijn plannen voor de oefenwedstrijd van donderdag in Bari en de ouverture van de EK-kwalificatie vijf dagen later in Praag nog even geheim.

Danny Blind, al assistent onder Van Gaal, werkt niet alleen onder een nieuwe bondscoach bij Oranje. Zijn collega's Ruud van Nistelrooij en keeperstrainer Patrick Lodewijks stonden eveneens op het veld, als opvolgers van de vertrokken assistent-trainers Patrick Kluivert en Frans Hoek.

De selectie telde weinig nieuwe gezichten. De op het laatste moment opgeroepen Virgil van Dijk trainde nog niet mee. Hij meldt zich later bij Oranje, tenzij zijn hoogzwangere vriendin bevalt.

Ibrahim Afellay is de meest opvallende speler bij Oranje. Onder zijn oude trainer van PSV is de middenvelder van Olympiakos na bijna twee jaar terug bij de nationale selectie. Niet alleen hij wisselde tijdens de inmiddels weer gesloten transferperiode van club.

Stefan de Vrij (Lazio Roma), Bruno Martins Indi (FC Porto), Daryl Janmaat (Newcastle United), Daley Blind (Manchester United) en Leroy Fer (Queens Park Rangers) vonden ook een nieuwe werkgever.

Van der Wiel

Gregory van der Wiel is weer helemaal hersteld van de rugblessure die hij vorige maand bij Paris Saint-Germain opliep.

Hij werd net als Van Dijk maandag alsnog opgeroepen, na de afmeldingen van Jordy Clasie en Ron Vlaar. Van der Wiel, die het WK miste wegens een knieblessure, is een van de drie rechtsbacks bij Oranje, net als Janmaat en Paul Verhaegh.

Arjen Robben ontbrak in de Arena. De grote ster van Oranje op het WK kampt met een enkelblessure. Er bestaat nog een kans dat hij wel beschikbaar is voor de wedstrijd tegen Tsjechië.

Hetzelfde geldt voor de zieke Klaas-Jan Huntelaar. De gekwetste Vlaar, Clasie en Rafael van der Vaart lijken al wel een streep door beide wedstrijden hebben gezet.