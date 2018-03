Van Gaal velt snel oordeel over spelers Manchester United

Dat doet de Nederlander bij terugkomst in Manchester na de oefentrip in de Verenigde Staten. Maandagavond duelleren de 'Red Devils' in Miami met Liverpool om de eindzege in de International Champions Cup.

"Na deze oefentrip kom ik met mijn oordeel. Ik heb iedereen laten spelen en ik weet meer dan voor de tournee", meldt de Nederlander op de website van Manchester United.

"Het is eigenlijk te vroeg om te oordelen, maar in het voetbal is dat onvermijdelijk. Je moet een speler wiens perspectief op speeltijd slecht is de kans geven om een transfer te maken. Daarom is het wenselijk ze tijdig in te lichten, niet pas op 31 augustus. Na de tournee vertel ik de spelers wat ik denk."

Van Persie

Eén van de spelers die de schifting ongetwijfeld zal overleven is Robin van Persie. De Rotterdammer meldt zich pas deze week in Manchester, wanneer zijn drie weken vakantie na het WK erop zitten.

Van Gaal herhaalt dat de kans klein is dat hij op 16 augustus bij zijn Premier League-debuut tegen Swansea City een beroep zal doen op de Nederlander.

"Het is mogelijk, maar ik denk niet dat het zal gebeuren. Je bent niet fit na drie weken vakantie."

Januzaj en Fellaini

Adnan Januzaj en Marouane Fellaini zijn waarschijnlijk wél inzetbaar tegen Swansea City. De Belgen hervatten afgelopen week al de training. Op het WK waren zij een week eerder klaar dan Van Persie.

"Ik heb Marcel Bout teruggestuurd om met hen in een speciale groep te trainen", aldus Van Gaal. "Ze kunnen de eerste competitiewedstrijd halen."