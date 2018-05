Lars Boom voor twee jaar naar Astana

Dat meldt de ploeg vrijdag op de website.

De Nederlander staat tot het eind van dit seizoen nog onder contract bij de Belkin-formatie. Boom rijdt al sinds 2004 bij de ploeg die begon als Rabobank.

Alexandre Vinokoerov is blij met zijn nieuwste aanwinst. "Boom is zowel een renner voor de klassiekers als een waardevolle knecht voor de grote rondes. Hij won dit jaar de vijfde etappe in de Tour de France in omstandigheden die we al een decennium niet hebben gezien."

De 28-jarige Boom werd in 2008 Nederlands kampioen op de weg en in de tijdrit. Naast de Touretappe van dit jaar won hij ook een etappe in de Vuelta van 2009.

Malacarne

Boom wordt bij de Kazachse ploeg teamgenoot van Lieuwe Westra en Tourwinnaar Vincenzo Nibali. Naast Boom werd ook zijn oud-ploeggenoot Luis León Sánchez aangetrokken.

Daarnaast maken ook de Italianen Diego Rosa (Androni Giocattoli-Venezuela) en Davide Malacarne (Europcar) de overstap naar Astana. Zij tekenen respectievelijk voor twee en één jaar.

Uit de opleidingsploeg van Astana stromen de Kazakken Maksat Ayazbaev, Bakhtiyar Kozhataev en Ilya Davidenok door naar de hoofdmacht.