Nederlanders jagen op EK-ticket op marathon Rotterdam

Belangrijker vindt Nijboer dat Krotwaar zich plaatst voor de Europese kampioenschappen, die in augustus in München plaatsvinden. "Luc gaat weg op een eindtijd van 2.10, maar als hij 2.12 loopt vind ik het ook best."

Nijboer wil namelijk graag een Nederlandse ploeg kunnen inschrijven voor de EK. Achter Krotwaar gaan nog vier atleten op jacht naar de teamlimiet van 2.14.00.

'Musketiers'

Die vier musketiers zijn Robert Smits, Aiduna Aitnafa, Hugo van den Broek en Jeroen van Damme. Zij moeten, op Aitnafa na, hun persoonlijke records fors verbeteren om het EK-ticket te veroveren. Het viertal krijgt hulp van vier hazen. Kamiel Maase en Koen Raymaekers blijven 25 kilometer bij, twee Marokkanen gaan nog vijf kilometer langer door.

Krotwaar

Krotwaar zou achter het lange lijf van Maase mooi uit de wind kunnen lopen, maar verkiest de eenzame weg. De Eindhovenaar, die vier keer Nederlands kampioen werd en zondag zijn vijfde titel wil veroveren, houdt ervan om frank en vrij te kunnen lopen. Hij was nooit sneller dan 2.12.45, maar beleeft een tweede jeugd sinds hij op hoogte traint in Iten, Kenia. Begin dit jaar presteerde hij indrukwekkend in de Halve marathon van Egmond (1.02.44), onlangs liep hij de 10 kilometer van de Parelloop in 28.10.

Bij de vrouwen heeft Nederland twee kandidaten voor het EK: Annelieke van der Sluijs (36) en Vivian Ruijters (30). Ze moeten onder de 2.33.30 finishen. Van der Sluijs liep vorig jaar in Lissabon haar snelste marathon in 2.36.52, Ruijters finishte afgelopen seizoen in Rotterdam in 2.37.34. "Het zal voor hen een grote stap worden om eronder te komen", aldus Nijboer.

Dun bezet

De oud-Europees kampioen vindt het belangrijk dat Nederland op het EK staat. "Wij zijn dun bezet, maar dat geldt voor de meeste Europese landen. Er wordt bovendien nooit hard gelopen op zo'n toernooi. Het zou ook een mooie ervaring zijn voor de atleten. Krotwaar zegde in 1999 af voor de WK atletiek en heeft daar nog spijt van."

Kenia

De Keniaanse toplopers gaan in Rotterdam op jacht naar een tijd van 2.06. Ze treffen ideaal weer. De verwachting: 12 tot 14 graden Celsius, weinig wind en 5 procent kans op regen. Kenneth Cheruiyot, de winnaar van 2000 en vorig jaar tweede, is opnieuw favoriet. Hij bereidde zich drie maanden voor in een loopkamp, ver van huis. "Hoe ik dat met mijn vrouw regelde? Dat is een goede vraag", lachte hij. "Ze was het met me eens dat ik me moest prepareren."

Chiba

Cheruiyot krijgt concurrentie van landgenoten Simon Biwott, tweede op het WK 2001, Elijah Lagat, Sammy Korir en Joseph Kahugu. Bij de vrouwen zijn drie Japanse loopsters favoriet. Takemi Ominami heeft met 2.26.04 het snelste persoonlijk record staan. Van Masako Chiba wordt het meeste verwacht. Ze liep op de halve marathon de beste wereldtijd.