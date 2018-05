Audina naar halve finale

Audina begon uiterst scherp aan de partij tegen Hallam, die deDeense Camilla Martin verrassend had uitgeschakeld. De Engelse werdwanhopig van de variatie die Audina in haar slagen aanbracht. In detweede game verloor Audina bij een voorsprong enigszins deconcentratie, waarop Hallam terugknokte. Zo scherp als in de eerstegame werd Audina niet meer, maar het krachtsverschil was desondankste groot. Van de zeven onderlinge partijen was dit Audina's zesdezege.

Gong Ruina

Tegen Gong Ruina heeft Audina een heel andere staat. Vijf keerverloor ze, slechts één keer won ze. Maar dat was wel de laatstepartij, dit voorjaar in de finale van het Japan Open. "Dat is heelbelangrijk voor mij", zei Audina. "Precies op tijd heb ik eenkeer gewonnen van haar, vlak voor de Spelen. Ik weet zeker dat zijbang is voor mij, maar ik heb ook spanningen", aldus de 24-jarigedie in 1996 in Atlanta voor Indonesië olympisch zilverbinnensleepte.

Goud

Voor Nederland wacht bij een overwinning op Gong de eersteolympische badmintonmedaille ooit. Audina is alleen tevreden methet allerhoogste. Ze is op een missie naar goud. "Eigenlijk is datwel zo", erkende ze, "maar dat is eigenlijk niet zo goed. Ik moethet per wedstrijd blijven bekijken. Maar inderdaad ben ik nu nogniet blij. Ik ben pas tevreden als ik de echte kampioene ben."