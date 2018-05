Hockeyers dicht bij halve finales WK na zege op Duitsland

Halverwege de eerste helft zorgde Jeroen Hertzberger voor de enige goal. De wereldkampioen van 1998 speelde heel sterk voor rust, maar in de slotfase bleef het door de kleine marge spannend.

Nederland heeft nu negen punten uit drie wedstrijden met nog twee pouleduels te gaan. Nieuw-Zeeland en Argentinië volgen met zes punten, terwijl Duitsland na de tweede nederlaag op rij maar drie punten heeft.

De regerend Europees en olympisch kampioen heeft zo een plek bij de eerste twee in de groep, wat nodig is voor plaatsing voor de halve finales, niet meer in eigen hand.

Nederland speelt zondag nog tegen Zuid-Afrika en sluit de groepswedstrijden dinsdag af tegen Nieuw-Zeeland.

Rush

Gedragen door een zo goed als vol Kyocera Stadion begon Oranje vol energie tegen de oosterburen.

Een verwoestende backhand van Billy Bakker werd gered door Nicolas Jakobi en die Duitse doelman stuitte ook de opmars van aanvoerder Robert van der Horst na een rush tot in de cirkel.

Ook na de eerste tien minuten bleef het spel zich met name op de Duitse helft afspelen. Floris van der Linden kwam na een mooie actie op de achterlijn Jakobi tegen en een tip-in van Jelle Galema ging net naast. De Duitsers, die de bal regelmatig zomaar inleverden, kwamen er zeer sporadisch uit, maar dit leidde niet tot grote kansen.

Halverwege de eerste helft kwam Nederland verdiend op voorsprong. Galema haalde de achterlijn en legde terug op Hertzberger die raak pushte.

Hoogstandje

De ploeg van Paul van Ass bleef ook na de openingstreffer vrolijk doorgaan met aanvallen en kreeg kansen op meer. Constantijn Jonker mikte naast na een hoogstandje op de achterlijn en Jakobi stopte een inzet van Valentijn Verga vanuit een moeilijke hoek.

De doelman was één van de weinigen die in de eerste helft een acceptabel niveau haalde bij de verliezend finalist van het laatste WK. Vlak voor rust moest hij nog een keer handelend optreden bij een schot van Robbert Kemperman.

Het thuispubliek trakteerde Oranje bij rust op een groot applaus, maar ondanks de sterke helft was het verschil maar één doelpunt.

Strafcorners

Aan het begin van de tweede helft kreeg Nederland de kans de marge uit te breiden, maar Mink van der Weerden wist niet te scoren uit de eerste twee strafcorners van de wedstrijd. Aan de andere kant schoot Benedikt Fürk de eerste echt grote kans voor de Duitsers over.

De olympisch kampioen kwam vervolgens wel steeds vaker gevaarlijk voor het doel van Jaap Stockmann. Zo zag Mats Grambush een tip-in net voorlangs rollen en werd de eerste strafcorner van Christopher Zeller gered door de Nederlandse keeper.

In de zeer spannende slotfase bleven de Duitsers druk zetten in de jacht op de gelijkmaker en ze kregen ook kansen, maar de Oranje-verdediging hield - soms met kunst- en vliegwerk en ondanks een strafcorner in de allerlaatste seconde - stand.

Van der Horst: 'Vechtlust grootste winstpunt'

Bekijk het programma en alle uitslagen