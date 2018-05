Froome en Wiggins bereiden zich gescheiden voor op Tour

Titelverdediger Froome start zondag in het Critérium du Dauphiné, terwijl Wiggins een week later de Ronde van Zwitserland rijdt. Dat meldde de ploeg dinsdag.

De verhouding tussen Froome en Wiggins is gespannen sinds Froome zich in 2012 moest wegcijferen zodat Wiggins de Tour kon winnen. In aanloop naar de Tour dit jaar zei Wiggins een rol als tweede man te accepteren, al is nog onzeker of de 34-jarige Brit geselecteerd wordt.

Froome prefereert Richie Porte als meesterknecht. De Australiër speelde vorig jaar een belangrijke rol in de Tourzege van de Keniaanse Brit Froome.

Porte vergezelt Froome ook in de Dauphiné. Daarnaast rijden de Wit-Rus Vasil Kiryienka, de Amerikaan Danny Pate, de Brit Geraint Thomas en de Spanjaarden David López, Mikel Nieve en Xabier Zandio in Zuid-Frankrijk.

Meest geschikt

De selectie in Zwitserland bestaat naast Wiggins uit de Amerikaan Joe Dombrowski, de Duitser Christian Knees, de Italiaan Dario Cataldo, de Ier Philip Deignan en de Britten Luke Rowe, Ben Swift and Pete Kennaugh.

Volgens ploegleider Dave Brailsford zeggen de selecties niets over de negenkoppige Tour-ploeg. ''We kijken naar wat het beste is voor het team en wie voor welke rol het meest geschikt is."