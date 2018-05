Rosberg wint in Monaco en neemt leiding in WK-stand

Rosberg heeft nu 122 punten en lost Lewis Hamilton af als koploper. Zijn Britse teamgenoot van Mercedes finishte als tweede in Monte Carlo en staat met 118 punten ook tweede in de WK-stand.

Daniel Ricciardo (Red Bull) werd derde in het prinsdom en Fernando Alonso van Ferrari eindigde als vierde.

De zege in Monaco is de tweede overwinning van Rosberg dit seizoen. Eerder was hij in Australië de sterkste. Omdat Hamilton de andere vier races op zijn naam schreef, zijn de eerste zes Grands Prix van 2014 nu door Mercedes gewonnen.

Mopperen

Ondanks de dominantie van Mercedes zijn de verhoudingen tussen de twee titelkandidaten niet opperbest. Na de kwalificatierace op zaterdag, waarin Rosberg poleposition veroverde, vermoedde Hamilton kwade opzet bij zijn teamgenoot toen deze zich verremde en de Brit geen kans meer had om een hele snelle ronde te rijden.

Tijdens de race op zondag ging het mopperen door. Hamilton uitte via de teamradio zijn ongenoegen over de gang van zaken. Voor Rosberg was er weinig aan de hand. Hij startte goed, dook als koploper de eerste bocht in en reed vervolgens een foutloze race.

Hamilton reed constant achter Rosberg, maar de echte strijd bleef uit. In de slotfase moest hij nog veel terrein prijs geven. Naar eigen zeggen had Hamilton geen goed zicht meer in zijn linkeroog. Ricciardo kwam gevaarlijk dichtbij, maar wist Hamilton niet meer in te halen.

Versnellingsbak

Voor Sebastian Vettel liep de Grand Prix in Monte Carlo uit op een teleurstelling. De Duitser moest zijn Red Bull-wagen na zeven ronden al in de garage parkeren.

Vettel was gestart vanaf de vierde positie en schoof op naar plek drie in de eerste bochten. Een probleem met de versnellingsbak speelde de viervoudig wereldkampioen vervolgens parten.

In de WK-stand staat de titelverdediger door zijn uitvallen in Monaco op een tegenvallende zesde plaats met 45 puten. Zelfs de nummer drie in het klassement, Alsonso, lijkt geen gevaar voor Rosberg en Hamilton. De Spanjaard heeft 61 punten.