Haase onderuit in eerste ronde in Madrid

De 27-jarige Hagenaar verloor in twee sets van de Fin Jarkko Nieminen: 3-6 en 2-6.

Het duel nam ongeveer één uur in beslag.

Afgaande op de ATP-ranking was Haase de favoriet in de eerste ronde van het graveltoernooi. De Nederlander bezet de 44e plaats op de ranglijst, Nieminen is de mondiale nummer 57.

Haase is nu in vier van zijn laatste vijf ATP-toernooien in de eerste ronde uitgeschakeld. Eind april bereikte hij in Boekarest de halve eindstrijd.

Sijsling

Igor Sijsling, die zich via de kwalificaties plaatste voor het hoofdtoernooi, treedt in de eerste ronde in het strijdperk met de als veertiende geplaatste Duitser Tommy Haas.

Mocht Sijsling stunten, dan treedt hij in de tweede ronde aan tegen Haases bedwinger Nieminen.

Zowel Haase als Sijsling nam onlangs afscheid van zijn coach.