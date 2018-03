Gilbert droomt van zege in 'monument' Luik-Bastenaken-Luik

Gilbert verkeert de laatste tijd in uitstekende vorm. De renner van BMC schreef onlangs al de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race op zijn naam. Hij wil echter meer.

"De Amstel is een van de mooiste klassiekers, maar Luik is een echt monument. Die koers staat altijd hoger aangeschreven", laat Gilbert aan Sporza weten.

"Ik heb de laatste maanden hard met de BMC-trainers gewerkt en heb vertrouwen. Het is wel moeilijk te voorspellen waar de beslissing zal vallen. Op dit parcours zijn verschillende tactieken mogelijk."

Luik-Bastenaken-Luik viert zondag haar honderdjarig jubileum. Gilbert noemt het speciaal dat hij daar onderdeel van mag uitmaken. "Maar ik rij met dezelfde motivatie als altijd. Eerst 260 kilometer door de Ardennen rijden en dan knallen in de finale. Misschien is het achteraf wel specialer dat dit de honderdste editie is."

Gilbert is bij lange na niet de enige favoriet om dit jaar winnaar te worden van de klassieker. De Belg werd woensdag nog in de Waalse Pijl geklopt door de Spanjaard Alejandro Valverde.

"Ik ben goed en snel, maar het is niet simpel. Als ik me honderd procent voel in de sprint, kan ik hem misschien wel kloppen. Maar je mag nooit met te veel vertrouwen naar de streep rijden, want dan verlies je."

Alles wat u moet weten over Luik-Bastenaken-Luik