Triomf Westra in Catalonië, geen Critérium-eindzege Dumoulin

De Fries van Astana zegevierde in een kletsnat Barcelona. Westra soleerde naar de zege nadat hij zijn medevluchters van zich had afgeschud.

Zaterdag boekte Stef Clement, die het bergklassement op zijn naam schreef, al een etappezege in de World Tour-koers.

De eindzege was net als in 2010 een prooi voor Joaquim Rodriguez, die Alberto Contador vier seconden voor bleef. In de laatste etappe, met verschillende beklimmingen van de Montjuïc, probeerde de tweevoudige Tourwinnaar het nog diverse keren, maar Rodriguez had steeds een antwoord.

De winnaar van de Tour de France van vorig jaar, Chris Froome, eindigde als zesde, achter Tejay van Garderen, Romain Bardet en Nairo Quintana.

Wilco Kelderman was de beste Nederlander in het eindklassement. De renner van Belkin steeg in de laatste rit nog één plek en eindigde als twaalfde op ruim een minuut van Rodriguez.

Eerste zege

Westra maakte deel uit van een kopgroep van liefst dertien renners. Aan de meet had hij een voorsprong van bijna anderhalve minuut op Marcus Burghardt. Thomas Voeckler legde beslag op de derde plaats.

De groep met onder meer Rodriguez en Contador eindigde op twee minuten en zeven seconden.

Het was Westra's eerste zege in dienst van Astana. De 31-jarige Fries kwam over van Vacansoleil-DCM, dat wegens het wegvallen van de sponsors ophield te bestaan.