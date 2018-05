Davis troeft Groothuis af op 1000 meter in Inzell

Davis reed in de laatste rit tegen Michel Mulder en kwam tot een tijd van 1.08,70. Hij was ruim een seconde sneller dan Mulder en een tiende rapper dan Groothuis.

Die kwam al vroeg in actie en onder anderen Koen Verweij (1.08,98) en Brian Hansen (1.08,90) beten zich stuk op de tijd van de olympisch kampioen.

Davis lukte het in de laatste rit wel. Hij verzamelde honderd punten in het wereldbekerklassement over de 1000 meter en is niet meer te achterhalen door de concurrentie. Mulder staat tweede in het algemeen klassement en eindigde als elfde in Inzell.

De 31-jarige Davis legde in 2006, 2008, 2009, 2010 en 2012 ook beslag op de wereldbeker op de 1000 meter. Op de Winterspelen liet hij vorige maand echter de kans liggen om zijn derde olympische titel op rij te veroveren.

Ronald Mulder

Ronald Mulder schreef eerder op zaterdag in Inzell de 500 meter op zijn naam. De winnaar van het olympisch brons in Sotsji was de sterkste in 34,96 seconden.

Mulder was de enige schaatser die onder de 35 seconden dook. Het was zijn tweede overwinning op de 500 meter dit seizoen. Gilmore Junio werd in 35,02 tweede en bleef Nico Ihle (35,10) net voor.

Jan Smeekens legde in 35,16 seconden beslag op de vijfde plaats. Hij was een honderdste sneller dan olympisch kampioen Michel Mulder. Jeser Hospes reed in 35,36 seconden naar de elfde plek.

In het wereldbekerklassement heeft Michel Mulder een achterstand van negentien punten op Tae-Bum Mo. Ook Ronald Mulder heeft met 476 punten nog kans op de eerste plek. Zondag wordt de tweede 500 meter in Inzell verreden.

Arjan Stroetinga schreef de mass start, het laatste onderdeel van de dag, op zijn naam. Hij bleef de Belg Bart Swings in de eindsprint net voor. Bob de Vries werd derde. In de algehele rangschikking is de volgorde hetzelfde.