Coach Russische ijshockeyers vertrekt na echec op Spelen

De teleurstellende uitschakeling in de kwartfinale van de Olympische Spelen in eigen land heeft hem zijn baan gekost.

Het Russische team vol NHL-sterren verloor in Sotsji verrassend met 3-1 van Finland. Na dat duel gaf Biljaletdinov al aan dat hij klaar was om zijn functie in te leveren.

De ijshockeyfederatie in Rusland gaf woensdag tijdens een vergadering gehoor aan dat verzoek en moet voor het WK in mei op zoek naar een nieuwe keuzeheer.

"We willen niemand de schuld geven, maar het team heeft gefaald", luidde de uitleg van Vladislav Tretiak, voorzitter van de bond.

"De bond heeft de juiste beslissing genomen'', zei Biljaletdinov schuldbewust. "Het team was goed voorbereid op de Spelen, we hebben er alles aan gedaan. Maar uiteindelijk zijn we niets opgeschoten ten opzichte van 2010, toen we in Vancouver ook in de kwartfinales verloren."