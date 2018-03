Zieke Van Persie twijfelgeval bij Oranje

Middenvelder Rafael van der Vaart en doelman Michel Vorm meldden zich dinsdagochtend al af bij bondscoach Louis van Gaal.

Zij zijn te ziek om woensdag in actie te komen in het Stade de France en maken daarom geen deel uit van de selectie van Oranje. Van Gaal riep Siem de Jong (Ajax) op als vervanger.

Arjen Robben moet de oefeninterland mogelijk ook aan zich voorbij laten gaan. De aanvaller van Bayern München kampt met een dijbeenblessure en wordt nog getest. "Hij heeft zaterdag in het duel met Schalke 04 een tik gehad. We moeten even kijken hoe het gaat, maar we gaan natuurlijk geen risico met hem nemen", zei Van Gaal.

De bondscoach benadrukte dat zijn keurkorps niet is getroffen door een griepvirus. Vorm voelde zich maandagavond al niet lekker, Van der Vaart kreeg in de nacht van maandag op dinsdag last. Bij Van Persie ontstonden de klachten dinsdag.

"En ze hebben allemaal verschillende klachten", aldus Van Gaal. "De arts heeft mij verzekerd dat de problemen bij de zieke spelers niets met elkaar te maken hebben. De een heeft last van zijn maag en de ander niet."

Boëtius

Van Gaal vertelde dat Van Persie en Robben normaal gesproken waren begonnen tegen de Fransen. "Maar ik weet wat ik aan ze heb en nu kan ik andere spelers testen. Van Persie en Robben spelen toch wel op het WK. Ik zeg verder niets over de opstelling. Maar je kan ervan uitgaan dat Jean-Paul Boëtius gaat spelen."

"Ik kan juist die andere spelers testen in een fantastische wedstrijd tegen een heel goede tegenstander, en in een waarschijnlijk geweldige sfeer, want het stadion is weer uitverkocht."

De oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona en Bayern München sprak ook over het verschil tussen zijn eerste en tweede periode bij Oranje. "Ik gaf te veel vertrouwen aan de spelers", zei de Amsterdammer over de mislukte kwalificatiereeks voor het WK van 2002. Ierland en Portugal bleken te sterk in de kwalificatie.

"Ik ben een relatiecoach, dan ga je uit van vertrouwen en ik heb in deze periode de relatiecoach op een laag pitje staan. Ik heb spelers op een koele manier beoordeeld naar vorm en fitheid en dat is het grote verschil geweest."

Rekik

Van Persie lag dinsdagavond tijdens de training in het Stade France ziek op bed in het spelershotel. Robben nam wel volledig deel aan de oefensessie. Op basis van de laatste oefensessie lijkt naast Boëtius ook Karim Rekik zich op te mogen maken voor zijn debuut.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Cillessen; Van der Wiel, Veltman, Rekik, Blind; Sneijder, Clasie, Strootman; Robben, Huntelaar, Boëtius.

