Van Persie ziet 'mooie ontwikkelingen' bij Oranje

"Het wordt een interessante wedstrijd in Parijs. Ik heb wel het gevoel dat de WK-voorbereiding nu echt begint", aldus Van Persie maandagavond in Noordwijk.

De topscorer aller tijden van Oranje zou liever vandaag dan morgen aftrappen op het mondiale titeltoernooi in Brazilië. Maar dit is niet omdat het bij zijn werkgever Manchester United momenteel niet soepel loopt.

''Ik ben een liefhebber. Ik vind het altijd leuk om te voetballen. Of het nou bij mijn club is of in Oranje'', benadrukt hij.

En over de beslommeringen bij United, dat al geen kans meer maakt op de Engelse titel en in de Champions League moet vrezen voor uitschakeling, wil hij sowieso niks kwijt. Nu telt even alleen Oranje.

''Ik voel me lekker en heb zin in dat duel. Het stadion is uitverkocht, daar zitten straks dus wel 70.000 of 80.000 mensen. Ik ben heel benieuwd hoe we het gaan doen. Het liefst speel ik tegen landen van het niveau van Frankrijk, Spanje en noem maar op. Het is voor beide teams een echte testcase.''

Knap

Wellicht krijgt bondscoach Louis van Gaal, die waarschijnlijk weer een paar debutanten uitprobeert, een antwoord op de vraag hoe ver zijn spelers zijn. Want waar Oranje ten opzichte van de toplanden nu precies staat, vindt ook Van Persie lastig te zeggen.

"Maar ik heb wel heel mooie ontwikkelingen gezien bij Oranje in de afgelopen anderhalf jaar. Als ik kijk naar hoe jongens die na het EK van 2012 nieuw binnenkwamen bij Oranje, er anderhalf jaar later voor staan... Dat vind ik heel mooi om te zien. Veel spelers hebben zich heel goed ontwikkeld. Dat is erg knap. Nee, ik noem geen namen. Ik kan er wel twee, drie of vijf noemen, maar dat zou niet eerlijk zijn richting de nummer zes.''

Van Persie ziet ze allemaal aan het werk, want hij volgt ook de Nederlandse clubs nog op de voet. ''Ik blijf op de hoogte door veel voetbal te kijken en af en toe interviews te lezen. Ik ben altijd weer benieuwd. Ik ken spelers die het zelf heel leuk vinden om wedstrijden te voetballen en te trainen, maar die nooit voetbal kijken. Voor mij geldt dat niet. Een goede wedstrijd kijken is haast als een goede film kijken. Dat vind ik echt.''

